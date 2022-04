Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli réclame du lourd à Longoria !

Publié le 5 avril 2022 à 3h30 par A.M.

En vue de la saison prochaine, Jorge Sampaoli annonce déjà sa volonté de voir débarquer de nombreuses recrues à l'OM.

Depuis l'été dernier, Pablo Longoria ne chôme pas pour renforcer l'effectif de l'OM et satisfaire Jorge Sampaoli. En effet, lors du précédent mercato estival, le club phocéen a vu débarquer Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Des recrues auxquelles il faut ajouter Cédric Bakambu et Sead Kolasinac, arrivés cet hiver. Mais Jorge Sampaoli en veut toujours plus.

Sampaoli veut déjà des recrues