Mercato : PSG, Real Madrid, Barça... Haaland a tranché pour son prochain club !

Publié le 5 avril 2022 à 11h45 par D.M.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG compte tenter le coup pour Erling Haaland en cas de départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison. Mais le buteur du Borussia Dortmund n'aurait pas l'intention de rejoindre la Ligue 1.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, une prolongation de Kylian Mbappé au PSG est loin d'être exclue. Même s'il continue de garder espoir dans ce dossier, le club parisien a commencé à se pencher sur la question de sa succession. Selon nos informations exclusives, la piste Erling Haaland pourrait prendre de l'épaisseur en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais le buteur norvégien, qui aurait pris la décision de quitter le Borussia Dortmund lors du prochain mercato estival, souhaiterait prendre la direction de l'Espagne.

Haaland voudrait aller au Real Madrid