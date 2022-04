Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est prêt à toutes les folies pour Mbappé !

Publié le 5 avril 2022 à 8h15 par A.M. mis à jour le 5 avril 2022 à 8h19

Après la sortie de Kylian Mbappé sur son avenir, les informations se bousculent concernant la future destination de l'attaquant français. Et le PSG a bien l'intention de tout faire pour le conserver.

Lorsque Kylian Mbappé prend la parole, ce n'est jamais anodin. Par conséquent, ses sorties sur son avenir dimanche soir ne passent pas inaperçues. Il faut dire que l'attaquant français a ouvert la porte à une prolongation au PSG tout en révélant l'existence de nouveaux paramètres. « Rester au PSG, c’est possible ? Oui bien sûr. Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix. Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper », confiait l'ancien Monégasque en zone mixte. Et pour cause, comme révélé par le10sport.com, Kylian Mbappé écoute avec attention les arguments du PSG en faveur d'une prolongation.

Le PSG prépare du lourd pour convaincre Mbappé