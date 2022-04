Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Pochettino prend un énorme tournant !

Publié le 5 avril 2022 à 7h45 par Th.B.

Concurrent de Mauricio Pochettino pour le poste d’entraîneur de Manchester United, Erik Ten Hag compterait bien doubler le coach du PSG et aurait déjà arrêté sa décision pour sa première recrue à United.

Un an et demi après son arrivée sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino pourrait être amené à aller voir ailleurs à l’intersaison. En effet, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 9 novembre dernier, le cas Pochettino était déjà particulièrement discuté au sein de la direction du PSG. Et les éliminations en 1/8èmes de finale de Coupe de France et de Ligue des champions sembleraient avoir scellé l’avenir de Mauricio Pochettino à la tête de l’effectif du Paris Saint-Germain. Pour rebondir, le technicien argentin penserait à Manchester United, en quête d’un nouvel entraîneur pour prendre la succession de Ralf Rangnick à l’issue de la saison. Néanmoins, Erik Ten Hag lui ferait de l’ombre aux yeux des décideurs de Manchester United.

Ten Hag aurait déjà une idée précise pour sa première recrue à United !