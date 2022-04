Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’étau se resserre autour de Mauricio Pochettino…

Disposant d’une porte de sortie après son potentiel licenciement du PSG, Mauricio Pochettino serait susceptible de voir le poste d’entraîneur de Manchester United lui filer entre les doigts. D’autant plus que Ralf Rangnick plaiderait la cause d’Erik Ten Hag en coulisse…

Mauricio Pochettino sur le point d’être remercié par le PSG ? Après des éliminations prématurées au stade des 1/8èmes de finale de Coupe de France et de Ligue des champions, l’entraîneur argentin ne devrait pas passer l’été à Paris bien qu’il soit contractuellement lié au club de la capitale jusqu’en juin 2023. Dès le mois de novembre 2021, le10sport.com vous faisait part de discussions en interne quant au cas Pochettino au sein de la direction du PSG avec comme successeur du coach parisien Zinedine Zidane. Pour rebondir, Mauricio Pochettino rêverait de Manchester United selon le journaliste Julien Laurens. Le Parisien allait même plus loin dernièrement en affirmant que l’ancien technicien de Southampton et de Tottenham aurait déjà la tête à Manchester United pour la succession de Ralf Rangnick au terme de l’exercice en cours. D’ailleurs, les Red Devils auraient pris leurs premières dispositions avec Mauricio Pochettino.

Pochettino en négociations avec United depuis novembre !

C’est en effet ce que Fabrizio Romano a expliqué ces dernières heures. Par le biais d’une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, le journaliste italien a révélé des approches de Manchester United remontant au mois de novembre auprès de proches de Mauricio Pochettino. La cause ? Prendre la température dans le cadre des recherches des Red Devils pour le futur entraîneur du club mancunien. D’ailleurs, malgré le contrat de Pochettino au PSG, Manchester United estimerait qu’il n’y aurait aucun problème pour d’éventuelles négociations avec le Paris Saint-Germain pour la nomination de l’Argentin. United aurait la même certitude en ce qui concerne le dossier Erik Ten Hag, autre favori à la succession de Ralf Rangnick.

Rangnick militerait pour Ten Hag !