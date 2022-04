Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola prévient clairement Pochettino !

Publié le 3 avril 2022 à 5h00 par A.M.

Invité à commenter la succession de Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United, Pep Guardiola prévient les candidats à ce poste que ce ne sera pas facile.

L'été prochain, Manchester United sera une nouvelle fois à la recherche d'un nouvel entraîneur, cette fois-ci pour remplacer Ralf Rangnick qui assure l'intérim depuis le départ d'Ole Gunnar Solskjær. Dans cette optique, deux noms reviennent avec insistance, à savoir ceux de Erik ten Hag et Mauricio Pochettino. Cependant, selon Pep Guardiola, le problème est plus profond puisque, comme le souligne l'entraîneur de Manchester City, de nombreux techniciens compétents se sont succédé sur le banc des Red Devils depuis le départ de Sir Alex Ferguson.

«Tous les managers qui ont été à United sont excellents»