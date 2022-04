Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'annonce fracassante de Benzema sur son avenir !

Publié le 5 avril 2022 à 11h00 par D.M.

Agé de 34 ans et lié au Real Madrid jusqu'en 2023, Karim Benzema ne semble pas avoir l'intention de prendre sa retraite.

Malgré son âge avancé, 34 ans, Karim Benzema est au sommet de son art. A lui tout seul, l'international français a éliminé le PSG en huitième de finale de Ligue des champions, inscrivant un triplé lors du match retour. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, l'attaquant a pris du galon et s'est installé comme le véritable leader offensif du Real Madrid. Mais le temps défile et l'heure de la retraite commence à approcher. Alors que son contrat avec le club espagnol prend fin en 2023, Benzema s'est exprimé sur la fin de sa carrière.

« Le jour où le football ne sera plus ma passion j'arrêterai »