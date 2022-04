Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut imposer un choix au Qatar pour cet été !

Publié le 5 avril 2022 à 19h30 par A.C.

Mercato - PSG : Leonardo veut imposer un choix au Qatar pour cet été ! Au Paris Saint-Germain on semble prêts à tout pour recruter Paul Pogba et c’est notamment le cas de Leonardo, qui n’a pas hésité à insister auprès des propriétaires du club.

Performant avec l’équipe de France dont il est l’un des piliers, Paul Pogba n’a pas connu le même succès en club. Après avoir explosé à la Juventus, il a en effet décidé de retrouver son club formateur de Manchester United où il n’est pas vraiment rentré dans le cœur des supporters. Entre les différents échecs sportifs, les blessures, les sorties cinglantes de Mino Raiola ou encore les problèmes rencontrés avec José Mourinho, l’aventure mancunienne de Pogba n’a été qu’une suite de polémiques. La fin est toutefois proche, puisque son contrat se termine en juin prochain et une prolongation semble extrêmement compromise. En Italie, les médias parlent régulièrement d’un retour à Turin, avec Massimiliano Allegri qui réclamerait son recrutement depuis l’été dernier. Il ne faut toutefois pas oublier le Real Madrid, puisque Florentino Pérez semble prêt à faire toutes les folies, avec notamment Kylian Mbappé, Erling Haaland... et Paul Pogba !

Leonardo va jusqu’à Doha pour parler de Pogba

Le Paris Saint-Germain jouera également un rôle important dans ce dossier. En tout cas, c’est l’intention de Leonardo, qui a déjà montré par le passé pouvoir boucler des grosses opérations avec Mino Raiola. D’après les informations de Foot Mercato , le directeur sportif du PSG aurait fait le voyage jusqu’à Doha pour rencontrer les propriétaires et justement militer en faveur d’une arrivée de Pogba. Pour Leonardo, ce dossier serait essentiel pour un PSG en pleine transformation et avec Marco Verratti en seul intouchable au milieu de terrain. Reste à savoir si le travail de Leonardo va payer, alors qu’il semble avoir quelque peu perdu de son influence après l’énième échec du PSG en Ligue des Champions.

Pogba rêve d’un retour à la Juventus, mais...