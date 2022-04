Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare l’arrivée de Kylian Mbappé !

Publié le 5 avril 2022 à 18h30 par Bernard Colas mis à jour le 5 avril 2022 à 18h51

Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’optimisme renaît au sein du PSG pour la prolongation de Kylian Mbappé. Ce dimanche, l’international français n’a pas écarté la possibilité d’un avenir à Paris, mais le Real Madrid reste très serein concernant l’issue du dossier.

Le feuilleton Mbappé est encore loin d’avoir livré son verdict ! Annoncé avec insistance au Real Madrid, club avec lequel il dispose d’un accord moral en vue de la saison prochaine comme annoncé par le10sport.com, Kylian Mbappé a affirmé ce dimanche qu’il n’avait pas encore tranché pour son avenir malgré les nombreuses rumeurs dont il fait l’objet. « Rester au PSG, c’est possible ? Oui bien sûr. Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix », a confié l’attaquant du PSG en zone mixte après la victoire contre Lorient (5-1). « Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper. » D’après les informations divulguées par le10sport.com, le PSG peut en effet reprendre espoir dans ce dossier aux multiples rebondissements puisque l’international français reste à l’écoute des arguments de sa direction pour une prolongation. Kylian Mbappé attend des garanties sur l’avenir du projet QSI et n’écarte donc pas la possibilité d’apposer sa signature sur un nouveau bail avant la fin de la saison. Pour autant, le Real Madrid n’est pas, encore, distancé et reste très confiant quant à la venue du champion du monde tricolore dans ses rangs cet été.

Le Real Madrid ne tremble pas et compte sur Mbappé