Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Gareth Bale fait une annonce fracassante sur son avenir !

Publié le 5 avril 2022 à 17h30 par Bernard Colas mis à jour le 5 avril 2022 à 17h35

Sans surprise, Gareth Bale s’apprête à quitter le Real Madrid, club avec lequel il est engagé jusqu’à la fin de la saison. Ce mercredi, son agent a interpellé l’écurie merengue pour évoquer les conditions de son départ, tout en réglant ses comptes avec les détracteurs de l’attaquant gallois.

Malgré son énorme palmarès au Real Madrid, vainqueur notamment à quatre reprises de la Ligue des champions, Gareth Bale est vivement critiqué dans la capitale espagnole et se retrouve dans une position très délicate, n’entrant pas dans les plans de Carlo Ancelotti. À bientôt 33 ans, l’international gallois voit donc son avenir s’inscrire en pointillé alors que son contrat arrive à terme à l’issue de la saison, et de nombreux scénarios sont d’ores et déjà évoqués, bien que le principal intéressé assure ne pas avoir la tête à cela. « Je n’y ai pas encore pensé. Penser à l’avenir génère souvent des doutes et c’est peut-être pour cela que je ne l’ai pas fait », a déclaré Gareth Bale pendant la dernière trêve internationale, dans des propos relayés par Sky Sports . Difficile pour l’heure de savoir ce que fera l’attaquant la saison prochaine, mais son départ du Real Madrid semble d’ores et déjà acté.

« Il mérite un bon départ de la part du club »

Ce mardi, Jonathan Barnett a en effet confirmé auprès de la Cuatro que Gareth Bale quittera le Real Madrid cet été, club dans lequel il évolue depuis 2013. L’agent du Gallois espère ainsi que l’écurie merengue saura lui être reconnaissante de son passage en Espagne. « Il mérite un bon départ de la part du club. Nous n'avons pas encore décidé de l’avenir, a-t-il confié, tout en ayant un mot pour Florentino Perez. Le président a été très bon, très loyal et d'un grand soutien. (...) Au cours des vingt prochaines années, les fans verront à quel point Bale était bon, et ils le regretteront » En attendant, la situation de Gareth Bale ne risque pas de s'arranger puisque celui-ci est toujours mis à l'écart par Carlo Ancelotti comme le regrette l'agent avant le quart de finale aller de Ligue des champions entre le Chelsea et le Real Madrid, rencontre que ne devrait donc pas disputer le joueur : « Vous devez demander à Ancelotti pourquoi il ne joue pas. Ce n'est pas la décision de Gareth Bale. Je ne peux pas critiquer Ancelotti mais c'est sa décision . » En revanche, Jonathan Barnett se montre très critique à l’égard des détracteurs du joueur : « Il parle espagnol. Ce qui se passe, c'est que ce sont les gens qui ne le connaissent pas qui parlent. Des gens stupides et ignorants qui ne lui ont pas parlé. C'est une honte. Il a été très heureux à Madrid, il est arrivé quand il était jeune, ses enfants sont nés là-bas, il a donné beaucoup d'argent aux hôpitaux espagnols à travers le COVID (un demi-million) et il aime la ville et le club et je pense que les parasites sont ceux qui parlent mal de lui. »

Quel avenir après le Real Madrid ?