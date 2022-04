Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta va connaître une terrible désillusion !

Publié le 5 avril 2022 à 17h00 par A.M.

Bien décidé à tenter le coup pour le recrutement de Noussair Mazraoui, le FC Barcelone pourrait toutefois être confronté à la concurrence du Bayern Munich, très chaud sur le dossier.

L'été prochain, le FC Barcelone devrait être très actif sur le marché des transferts. En réalité, c'est même déjà le cas. En effet, au micro de RAC1 , Joan Laporta assurait avoir déjà bouclé deux signatures de joueurs libres : « Nous avons bouclé l’arrivée de deux joueurs qui sont libres. Il y a une bagarre avec LaLiga pour faire les inscriptions. Nous attendons leurs critères, parfois très restrictifs . » S'il ne les cite pas, il s'agit très probablement de Franck Kessié (AC Milan) et d'Andreas Christensen (Chelsea). Mais le Barça ne comptait pas s'arrêter là.

Le Bayern veut s'offrir Mazraoui et Gravenberch

En effet, le FC Barcelone tente également d'obtenir la signature de Noussair Mazraoui dont le contrat à l'Ajax Amsterdam s'achève en juin prochain. Cependant, selon les informations de Fabrizio Romano, le Bayern Munich est également très chaud sur ce dossier et essaie d'obtenir non seulement la signature du latéral droit marocain, mais également le transfert de Ryan Gravenberch, qui plaît également au Barça et au Real Madrid. Avec ce double coup, le club bavarois frapperait très fort sur le marché.