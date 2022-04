Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Dimitri Payet sur son retour à l’OM !

Publié le 5 avril 2022 à 16h10 par T.M.

Parti à West Ham pendant un an et demi, Dimitri Payet a finalement fait machine arrière pour revenir à l’OM. Un choix sur lequel s’est exprimé le principal intéressé.

Arrivé à l’OM en 2013 en provenance du LOSC, Dimitri Payet avait toutefois quitté la Canebière en 2015. Le Réunionnais avait alors choisi de tenter l’aventure en Premier League en rejoignant West Ham. Alors que l’actuel joueur de Jorge Sampaoli avait réussi à briller de l’autre côté de la Manche, cette aventure n’aura finalement duré qu’un an et demi. En effet, à l’hiver 2017, Payet a posé à nouveau ses valises à l’OM.

« Je savais que ça ne pouvait pas tenir éternellement »