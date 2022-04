Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dimitri Payet lâche un message fort sur son avenir !

Publié le 5 avril 2022 à 9h10 par T.M.

A 35 ans, Dimitri Payet se rapproche bien évidemment de la fin de sa carrière. Toutefois, pour le moment, le numéro 10 de l’OM n’a visiblement pas prévu de prendre sa retraite.

Aujourd’hui, Dimitri Payet est le patron du côté de l’OM. Elément essentiel du schéma de Jorge Sampaoli, l’international français a porté le club phocéen tout au long de la saison. Une belle histoire qui devrait toutefois connaitre sa fin d’ici peu. A 35 ans, Payet, qui est sous contrat avec l’OM jusqu’en 2024, n’a plus beaucoup d’années à jouer au plus haut niveau. Pour le Marseillais, la retraite est ainsi proche, mais actuellement, cela ne semble pas être un sujet pour lui…

« C’est comme la retraite… »