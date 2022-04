Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de tonnerre pour Alvaro Gonzalez ? L'OM répond !

Publié le 5 avril 2022 à 12h10 par A.M.

Contacté par La Provence, l'OM dément catégoriquement avoir trouvé un accord pour la résiliation du contrat d'Alvaro Gonzalez.

L'avenir d'Alvaro Gonzalez ne semble plus passer par l'OM. Et pour cause, frustré de son traitement par Jorge Sampaoli, qui ne compte plus sur lui, le défenseur central est retourné en Espagne et n'est plus le bienvenu à Marseille. « Il est en Espagne, en accord avec le club. C'est un peu difficile pour l'avenir, il faut voir la réalité des faits. (...) On doit protéger le groupe, faire bloc avec les joueurs que nous avons », confiait récemment Jorge Sampaoli à ce sujet.

«C'est faux»