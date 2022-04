Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sarkozy, Macron... Mbappé est sous pression pour son avenir !

Publié le 5 avril 2022 à 15h45 par A.M.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé continue d'être commenté, la politique s'invite dans ce dossier puisque Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron sont directement impliqués.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne ferme aucune porte pour son avenir comme il l'a reconnu dimanche soir en zone mixte après la victoire contre Lorient (5-1). « Rester au PSG, c’est possible ? Oui bien sûr. Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix. Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper », assurait Kylian Mbappé, confirmant ainsi les récentes informations publiées par le10sport.com. L'attaquant français est disposé à écouter le PSG.

Macron et Sarkozy s'immiscent dans le dossier Mbappé

Il faut dire que le PSG a de très solides alliés dans ce dossier. En effet, selon les informations de Romain Molina, la politique s'est clairement invitée dans les discussions concernant la prolongation de Kylian Mbappé. A commencer par le Président de la République. Emmanuel Macron fait effectivement du lobbying pour qu'il reste au PSG, notamment dans le but d'entretenir ses très bonnes relations avec l'Etat du Qatar. Et ce n'est pas tout, puisque Nicolas Sarkozy serait également investi. L'ancien Président français est impliqué dans le dossier Mbappé, comme il est impliqué dans beaucoup de choses au PSG à l'image de réunions avec des agents. Et il a d'ailleurs toujours eu un rôle dans des choix en conseillant Doha. Il faut dire que Nicolas Sarkozy entretient d'excellentes relations avec les dirigeants qataris puisqu'il avait également été impliqués dans les discussions pour le rachat du PSG. Reste désormais à savoir si cela aura un impact sur le choix de Kylian Mbappé.