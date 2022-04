Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid répond à Macron pour Kylian Mbappé !

Publié le 5 avril 2022 à 4h30 par T.M.

En France, tout le monde y met du sien pour que Kylian Mbappé reste au PSG, y compris le président de la République. Toutefois, Emmanuel Macron ne semble pas faire trembler le Real Madrid…

Si Kylian Mbappé assure ne pas avoir fait encore son choix pour son avenir, les rumeurs ne cessent de se multiplier. Alors que le10sport.com vous a révélé que la tendance est en train de s’inverser et qu’une prolongation avec le PSG est de plus en plus envisageable, l’idée de voir Mbappé rejoindre le Real Madrid cet été reste toujours d’actualité. Un scénario que tout le monde tente d’empêcher y compris Emmanuel Macron. En effet, le président de la République aurait pris position pour que Kylian Mbappé prolonge avec le PSG.

Le Real Madrid est serein !