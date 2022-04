Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli va pouvoir retenter… Hatem Ben Arfa !

Publié le 5 avril 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Passé tout proche d’un retour à l’OM l’été dernier alors qu’il avait trouvé un accord avec Jorge Sampaoli, Hatem Ben Arfa devrait se retrouver sur le marché en fin de saison vu la tournure de son histoire au LOSC. Une nouvelle opportunité pour l’entraîneur marseillais ?

Attiré libre par le LOSC en janvier alors qu’il était libre de tout engagement, Hatem Ben Arfa (35 ans) aurait pu connaître une trajectoire différente puisque, comme l’avait indiqué RMC Sport, l’attaquant français s’était sensiblement rapproché de l’OM l’été dernier. Ben Arfa avait même trouvé un accord avec Jorge Sampaoli, mais l’opération avait capoté à la dernière minute. Et l’opportunité pourrait se représenter très bientôt pour l’OM…

Ben Arfa bientôt sur le marché ?

En effet, alors qu’il était à l’origine d’une altercation avec Tiago Djalo et son entraîneur Jocelyn Gourvennec samedi soir après le match nul face à Bordeaux (0-0), Hatem Ben Arfa pourrait ne plus jamais être aligné par le LOSC comme l’a annoncé L’Equipe. Une décision qui garantirait donc qu’il ne soit pas prolongé alors que son contrat court jusqu’en juin prochain, et l’OM pourrait alors tenter de recruter Ben Arfa libre.