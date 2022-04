Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le départ d'un cadre du Barça se précise !

Publié le 5 avril 2022 à 1h00 par P.L.

Parmi les différents dossiers que doit gérer le FC Barcelone d'ici la fin de la saison, il y a la prolongation de Sergi Roberto. Mais l'Espagnol semble se diriger vers un départ.

Depuis le début de saison, le FC Barcelone a quelques dossiers sur la table. Le club catalan a rapidement officialisé plusieurs prolongations, mais la direction blaugrana a encore du pain sur la planche puisqu’elle doit encore gérer les nouveaux contrats d’Ousmane Dembélé, de Ronald Araujo, de Gavi et de Sergi Roberto. Néanmoins, pour ce dernier, l’affaire semble assez mal engagée.

Plus aucun contact entre le Barça et Sergi Roberto depuis un moment