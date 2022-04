Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta est en danger dans ce dossier brûlant !

Publié le 5 avril 2022 à 0h30 par P.L.

Misant sur la jeunesse pour reconstruire un effectif sur le long terme, Joan Laporta a fait de la prolongation de Gavi l'une de ses priorités. Toutefois, le président du FC Barcelone va devoir faire attention pendant les négociations, puisque d'autres clubs seraient à l'affût.

Désireux de faire revenir le FC Barcelone sur le devant de la scène européenne, Joan Laporta a donné à la jeunesse une place importante de son projet. De ce fait, le club catalan a rapidement officialisé les prolongations d’Ansu Fati et de Pedri en début de saison. Désormais, le président blaugrana a fait de l'allongement des contrats de Ronald Araujo et de Gavi ses priorités. Toutefois, les négociations traineraient en longueur pour les deux joueurs. D’ailleurs, le milieu de terrain de 17 ans aurait quelques exigences pour son avenir. Et Joan Laporta va devoir faire attention lors des pourparlers.

Gavi a certaines exigences pour son avenir, quelques clubs européens à l’affût