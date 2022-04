Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une vente à 40M€ bientôt bouclée par Joan Laporta ?

Publié le 4 avril 2022 à 21h00 par P.L.

Prêté à Aston Villa cet hiver, Philippe Coutinho rayonne depuis son retour en Premier League. De ce fait, les Villans aimeraient le conserver en vue de la saison prochaine. Et l'argent ne semblerait pas être un sérieux problème pour le club anglais.

Alors qu’il avait été recruté pour pallier le départ de Neymar, Philippe Coutinho n’a jamais répondu aux attentes placées en lui au FC Barcelone. Affichant des performances plutôt décevantes par rapport à ce qu’il montrait avec Liverpool, le Brésilien est rapidement devenu un indésirable du club catalan. De ce fait, après un premier prêt qui s’était avéré satisfaisant au Bayern Munich, le milieu offensif de 29 ans a été envoyé temporairement à Aston Villa. Et depuis son retour en Premier League, Philippe Coutinho présente un bien meilleur visage. De ce fait, les Villans souhaiteraient le conserver en vue de la saison prochaine. Et la vente du Brésilien se présente plutôt bien pour Joan Laporta.

L’argent n’est pas un problème pour Aston Villa