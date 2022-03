Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour l'avenir de Coutinho !

Publié le 1 avril 2022 à 0h30 par La rédaction

Alors que Philippe Coutinho semble être en pleine forme avec Aston Villa, Newcastle aimerait l’attirer lors du prochain mercato estival.

Arrivé au FC Barcelone en janvier 2018 pour un montant avoisinant les 140M€ hors bonus, Philippe Coutinho n’a jamais réussi à justifier la somme investie sur lui. En effet, le Brésilien n’a pas réussi à se montrer aussi décisif qu’il l’était à Liverpool, et représente une grosse déception pour les dirigeants Blaugrana . Prêté à Aston Villa lors du précédent mercato hivernal, le joueur de 29 ans semble retrouver de sa superbe. S’il n’a encore disputé que 10 matchs sous les ordres de Steven Gerrard, Coutinho a inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives, et fait l’unanimité chez les Villans , qui disposent d’une option d’achat de 40M€ pour ce dernier. Cependant, un autre club anglais souhaiterait également s’attacher ses services.

Newcastle fonce sur Coutinho