Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement dans un dossier à 50M€ !

Publié le 4 avril 2022 à 20h00 par Th.B.

Disposant d’un contrat courant jusqu’en juin 2024, Ruben Neves (25 ans) semble être valorisé à 50M€. De quoi compliquer la tâche du FC Barcelone, d’autant plus que Wolverhampton tenterait un coup avec son milieu de terrain. Explications.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta et son directeur exécutif Mateu Alemany semblent être particulièrement actifs sur le marché des transferts. En effet, rien qu’avec les dossiers Franck Kessié et Andreas Christensen, deux futurs agents semblant être sur le point de rejoindre le FC Barcelone à l’intersaison, le Barça travaillerait particulièrement sur la suite des opérations pour d’autres dossiers. Le feuilleton Ruben Neves n’aurait pas encore trouvé son épilogue puisque selon The Athletic, le FC Barcelone et le milieu de terrain de Wolverhampton cultiveraient le désir de collaborer ensemble.

Les Wolves veulent prolonger Neves lorsque des clubs de Premier League sont sur les rangs !