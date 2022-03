Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération à 50M€ en préparation avec Mendes ? La réponse

Publié le 27 mars 2022 à 0h30 par D.M.

Président du FC Barcelone, Joan Laporta apprécierait les qualités de Ruben Neves. Mais l'arrivée prochaine de Franck Kessié rend impossible celle du joueur portugais.

Le FC Barcelone aurait déjà acté l’arrivée de deux renforts. A la fin de la saison, Andreas Christensen et Franck Kessié, en fin de contrat avec Chelsea et le Milan AC, devraient venir renforcer les rangs de Xavi. Les dirigeants catalans travailleraient aussi sur les dossiers Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam), César Azipilicueta (Chelsea) et Raphinha (Leeds). Joan Laporta s’investit également dans le recrutement de son équipe et aurait soufflé un nom à son équipe.

Ruben Neves ne serait plus une priorité pour le Barça