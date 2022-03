Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay, Brathwaite... Une énorme révolution se prépare au Barça !

Publié le 26 mars 2022 à 23h30 par P.L.

Cet hiver, le FC Barcelone a réalisé un très bon coup sur le marché des transferts en recrutant Pierre-Emerick Aubameyang. Mais le club catalan compterait encore se renforcer sur le plan offensif cet été. De ce fait, Joan Laporta pourrait être amené à faire un peu le ménage dans ce secteur de jeu.

Lors du prochain mercato estival, le FC Barcelone compterait bien se renforcer, à l’image de son bon recrutement cet hiver. Dans cette optique, Joan Laporta explorerait quelques pistes sur le marché des transferts et elles concerneraient tous les secteurs de jeu. Le président blaugrana aurait même déjà bouclé quelques arrivées avec Andreas Christensen, Franck Kessié et Noussair Mazraoui. Cependant, le FC Barcelone pourrait également être amené à se séparer de quelques joueurs cet été afin de récupérer des fonds et d’alléger sa masse salariale. De ce fait, un grand ménage pourrait être prévu dans le secteur offensif cet été.

Depay, Braithwaite et de Jong incertains pour la saison prochaine