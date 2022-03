Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone affiche une grande certitude pour Ousmane Dembélé !

Publié le 26 mars 2022 à 20h45 par Th.B.

Alors que le PSG songerait à lui pour renforcer le front de l’attaque de l’effectif parisien, le FC Barcelone serait persuadé qu’Ousmane Dembélé bénéficierait d’offres concrètes et nettement supérieures à la sienne.

À l’issue de la saison, le PSG serait susceptible d’à la fois perdre Kylian Mbappé ainsi qu’Angel Di Maria. En effet, les contrats des internationaux français et argentin arriveront à expiration le 30 juin prochain. Afin de pallier l’éventuel départ de Di Maria, que la direction sportive du PSG ne prévoirait absolument pas de prolonger, RMC Sport a dernièrement fait savoir que le Paris Saint-Germain songerait à Ousmane Dembélé afin de combler le vide que laissera derrière lui Angel Di Maria. Foot Mercato est même allé plus loin dernièrement en affirmant qu’un accord verbal entre le PSG et le clan Dembélé aurait été convenu alors que le contrat du champion du monde tricolore prendra également fin en juin prochain au FC Barcelone.

Le Barça serait convaincu que Dembélé disposerait d’offres plus juteuses ailleurs !