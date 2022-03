Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi entre en jeu pour Ousmane Dembélé !

Publié le 26 mars 2022 à 22h00 par A.C.

La prolongation d’Ousmane Dembélé est un sujet très discuté du côté du FC Barcelone, alors que le PSG semble prêt à sauter sur la moindre occasion pour le recruter.

Dans un peu plus de trois mois, le Paris Saint-Germain pourrait perdre gros avec Kylian Mbappé. Nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’aucune décision définitive n’a encore été prise par la star de 23 ans, mais les chances de le voir rejoindre le Real Madrid sont grandes. Ainsi, Leonardo devra frapper au moins un très gros coup pour faire oublier cet échec et si selon nos informations Erling Haaland et Robert Lewandowski sont deux profils très appréciés, une autre piste semble avoir pris de l’ampleur ces dernières semaines. Tout comme Mbappé, Ousmane Dembélé se retrouve en fin de contrat et le PSG pourrait donc faire d’une pierre deux coup en recrutant un grand talent à moindre cout... tout en infligeant un nouveau coup dur au FC Barcelone.

C’est Xavi qui a réclamé la prolongation de Dembélé