Mercato - PSG : Leonardo peut compter sur un allié de taille dans le clan Dembélé !

Publié le 26 mars 2022 à 23h45 par A.C.

Ousmane Dembélé s’approche doucement mais surement de la fin de son contrat avec le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain compte bien en profiter.

Ou jouera Ousmane Dembélé la saison prochaine ? Tout semble possible pour l’ailier français, avec la presse catalane qui évoque même une prolongation inespérée au FC Barcelone, grâce notamment à l’investissement de Xavi dans ce dossier. La tâche s’annonce toutefois compliquée pour le Barça, qui doit notamment faire face à la concurrence de Chelsea et du Paris Saint-Germain, qui souhaiterait miser sur Dembélé pour remplacer Kylian Mbappé. Si nous vous avons révélé sur le10sport.com que rien n’est encore acté pour la star du PSG, en dépit de l’existence d’un accord de principe avec le Real Madrid, Leonardo étudierait le gros coup pour faire oublier cet échec aux supporters.

