Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La voie se dégage pour ce chouchou de Leonardo !

Publié le 26 mars 2022 à 23h10 par A.C.

Plusieurs fois lié au PSG, Sergej Milinkovic-Savic pourrait bien finir par débarquer à Paris lors du prochain mercato estival.

Cette fois, c’est la bonne. Alors que Leonardo s’est plusieurs fois cassé les dents sur ce dossier, une brèche semble s’agrandir... dans laquelle le directeur sportif du Paris Saint-Germain s’est empressé de s’engouffrer. Sergej Milinkovic-Savic pourrait en effet enfin quitter la Lazio, qui a souvent réclamé des sommes exagérées et qui désormais semble avoir cruellement besoin d’argent. En Italie on assure que les premiers contacts auraient déjà été noués avec le PSG, qui devra toutefois en découdre avec d’autres clubs comme Manchester United et la Juventus.

La Juve abandonne la piste Milinkovic-Savic