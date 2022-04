Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La réponse du Real Madrid à la bombe lâchée sur Mbappé !

Publié le 5 avril 2022 à 13h45 par D.M.

Ce lundi soir, Daniel Riolo a annoncé que Kylian Mbappé devrait prolonger son contrat avec le PSG et devrait annoncer sa décision durant le mois de mai. Malgré cette déclaration, le Real Madrid resterait optimiste.

Au micro de RMC ce lundi soir, Daniel Riolo a lâché une bombe sur l'avenir de Kylian Mbappé. « Que va faire Mbappé ? Moi je le sais. Visiblement, ce sera plutôt au mois de mai qu’on le saura. Ça traîne, à chaque fois c’est "on va le dire, on ne va pas le dire", là c’est encore repoussé au mois de mai, je crois qu’il veut attendre la fin de saison maintenant, pour enfin annoncer qu’il va rester » a-t-il confié. Annoncé avec insistance du côté du Real Madrid, l'international français serait donc prêt à rester au PSG. Il est vrai que le club parisien refait son retard sur le Real Madrid dans ce dossier. Comme révélé par le 10Sport.com en exclusivité, l'idée d'une prolongation de deux ans séduit, de plus en plus, Mbappé, qui avait entretenu le flou sur son avenir dimanche dernier.

Le Real Madrid reste optimiste