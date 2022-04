Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé lâche des indices sur son avenir !

Publié le 5 avril 2022 à 12h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé semble semer des indices sur son avenir par le biais d'une communication très axé autour du PSG. Un bon signe en vue d'une prolongation ?

Dimanche soir après la victoire contre Lorient (5-1), Kylian Mbappé s'est lâché sur son avenir. « Rester au PSG, c’est possible ? Oui bien sûr. Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix. Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper », confiait-il en zone mixte. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'attaquant français est désormais disposé à écouter les arguments du PSG. Et sa communication semble aller en ce sens.

Une communication très parisienne