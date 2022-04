Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dimitri Payet prêt à prendre une décision radicale ? Il répond !

Publié le 5 avril 2022 à 13h10 par T.M.

Ces derniers mois, Dimitri Payet a fait l’objet de nombreuses attaques de la part des supporters adverses. Au point d’envisager mettre un terme à sa carrière ?

Cette saison a été marquée par de nombreux débordements de supporters, notamment à l’encontre de Dimitri Payet. En effet, le joueur de l’OM a été pris pour cible lors des déplacements de son équipe à l’OGC Nice et à l’OL. De quoi susciter la colère du principal intéressé qui avait d’ailleurs exprimé ce qu’il avait sur le coeur à l’occasion d’une tribune pour Le Monde . « Ce sont les joueurs, c’est nous qui morflons. Et en l’occurrence, c’est moi qui tire les corners. Je dois arrêter de les tirer ? Arrêter de jouer ? Dites-moi », avait notamment lâché Payet.

« Je ne suis pas quelqu’un qui baisse les bras »