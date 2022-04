Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La famille de Kylian Mbappé prête à totalement relancer le dossier ?

Publié le 5 avril 2022 à 17h15 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé reste annoncé avec insistance au Real Madrid, une prolongation au PSG n’est pas encore à écarter pour le champion du monde tricolore. La famille du joueur devrait notamment jouer un rôle déterminant dans ce dossier.

Que va décider Kylian Mbappé à l’issue de la saison ? Bientôt libre, l’attaquant du PSG a pris la parole ce dimanche pour faire le point sur sa situation, alors que le Real Madrid espère rapidement s’attacher ses services. « Rester au PSG, c’est possible ? Oui bien sûr. Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix. Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper », a confié l’international français. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Kylian Mbappé est disposé à écouter les arguments du PSG avant de faire son choix, mais l’avis de sa famille s’annonce également déterminant.

Le rôle-clé de la famille Mbappé