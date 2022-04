Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, Leonardo veut blinder trois autres stars du projet QSI !

Publié le 5 avril 2022 à 18h45 par B.C. mis à jour le 5 avril 2022 à 18h54

Actuellement, tous les regards sont tournés vers Kylian Mbappé, libre à l'issue de la saison, mais le PSG n’en oublie pas ses autres cadres et souhaite rapidement parvenir à un accord avec Marquinhos, Marco Verratti et Presnel Kimpembe, engagés jusqu'en 2024.

Après la défaite contre le Real Madrid, de nombreux changements sont attendus au sein du PSG. Cependant, le club de la capitale est déjà fixé sur les joueurs qu’il ne souhaite pas laisser partir, et Kylian Mbappé est le premier concerné. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG reprend espoir pour la prolongation du champion du monde tricolore, grande priorité du Real Madrid pour la saison prochaine. Les discussions se poursuivent entre les deux parties, mais Leonardo n’a pas pour autant oublié les autres cadres de l’équipe.

Le PSG veut blinder ses « enfants »