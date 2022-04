Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La date de la grande révolution à Paris est connue !

Publié le 5 avril 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

Les prochaines semaines s'annoncent brûlantes du côté du PSG. Et pour cause, l'élimination contre le Real Madrid devrait laisser des traces, et les dossiers chauds ne manquent pas du côté de Doha. Toutefois, rien ne devrait concrètement bouger avant le mois de mai.

L'élimination contre le Real Madrid devrait coûter cher au sein du PSG. En effet, des changements importants sont attendus en interne avec en premier lieu, l'incertitude qui entoure l'avenir de Mauricio Pochettino et Leonardo. Les deux hommes forts du projet sportif sont clairement menacés et pourraient perdre leur poste. Le Qatar rêve d'ailleurs d'attirer Zinedine Zidane. Au sein de l'effectif aussi ça devrait bouger puisque Lionel Messi et Neymar ne sont plus intouchables et leur avenir serait source de discussions au sein de la direction du PSG. Cependant, le très gros dossier reste celui de Kylian Mbappé. Son contrat s'achève en juin prochain et sa prolongation reste une priorité à Paris. D'ailleurs, comme révélé par le10sport.com, l'attaquant français est disposé à écouter les arguments du PSG pour prolonger à Paris. Mais rien ne devrait se décanter dans les prochains jours.

Tout se décidera en mai