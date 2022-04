Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a fixé une date pour ses énormes changements !

Publié le 5 avril 2022 à 14h15 par A.M. mis à jour le 5 avril 2022 à 14h18

Alors que des grands changements sont attendus au PSG, aucune décision majeure ne sera prise durant le mois de ramadan qui se termine début mai.

L'été prochain, le PSG devrait prendre de grandes décisions compte tenu de la déception que représente l'élimination contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions. Leonardo et Mauricio Pochettino sont particulièrement visés tandis que le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance. L'avenir de Kylian Mbappé est également au cœur de toutes les discussions alors que son contrat s'achève en juin prochain. Cependant, selon les informations de Gilbert Brisbois, rien ne devrait bouger avant la fin du ramadan.

Aucune décision ne sera prise pendant le ramadan