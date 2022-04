Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles révélations fracassantes sur les déclarations de Mbappé !

Publié le 5 avril 2022 à 12h30 par Arthur Montagne

Dimanche soir, Kylian Mbappé a laissé entendre que nouveaux éléments le poussaient à mener une réflexion plus approfondie au sujet de son avenir alors que son contrat au PSG prend fin en juin prochain. Mais le mystère reste entier concernant ces nouveaux éléments.

Comme révélé par le10sport.com, Kylian Mbappé n'a toujours pas tranché pour son avenir, mais alors que le Real Madrid semblait idéalement placé jusque-là, l'attaquant français est désormais apte à écouter les arguments du PSG en vue d'une éventuelle prolongation. Dimanche soir, après sa démonstration face au FC Lorient (5-1), Kylian Mbappé confirmait d'ailleurs la tendance. « Je n’ai pas fait mon choix, tout le monde sait que je n’ai pas fait mon choix. Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis car il y a de nouveaux éléments, il y a beaucoup de paramètres. Je n’ai pas envie de me tromper, j’ai envie de faire le bon choix. Après je sais que pour les gens, ça tarde un peu, on en parle tous les jours. Si j’avais pris ma décision, je le dis. Je pense que je n’ai de comptes à rendre à personne. C’est un choix personnel. Si j’ai pris ma décision, je viens, je le dis, et je l’assume. Je pense que dans les bonnes et mauvaises choses que j’ai faites, j’ai toujours assumé. Je n’ai pas à me cacher, je n’ai tué personne. C’est juste un choix, je prends mon temps et je veux prendre la meilleure décision possible », assurait-il au micro de Prime Video . Une déclaration qui n'a évidemment pas manqué de faire réagir, notamment compte tenu d'un passage intrigant dans lequel Kylian Mbappé évoque l'apparition de « nouveaux éléments . »

Le PSG y croit pour Mbappé