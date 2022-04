Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria a une énorme opportunité pour son avenir !

Publié le 5 avril 2022 à 19h15 par A.M. mis à jour le 5 avril 2022 à 19h23

En fin de contrat en juin prochain, Angel Di Maria devrait quitter le PSG. Une situation qui ne laisse pas insensible du côté de la Juventus.

Bien que le cas Mbappé soit au cœur de toutes les attentions, un autre joueur important voit son contrat s'achever en juin prochain au PSG, à savoir Angel Di Maria. L'ailier argentin dispose d'une option dans son bail pour une prolongation d'une saison, mais pour qu'elle soit activée, il faut que les deux parties soient d'accord. Si l'ancien Madrilène souhaite rester au PSG, cette volonté ne semble pas être réciproque puisque le club de la capitale a visiblement l'intention de tourner la page Di Maria.

Di Maria dans les plans de la Juve pour remplacer Dybala ?