Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi réclame une nouvelle recrue à Laporta !

Publié le 5 avril 2022 à 21h30 par A.M.

Bien que ce ne soit pas la priorité du FC Barcelone, Xavi veut un latéral gauche pour assurer la succession de Jordi Alba à moyen terme. Dans cette optique, le technicien catalan apprécie particulièrement le profil de Javi Galán.

En vue de l'été prochain, le FC Barcelone est déjà très actif. En effet, les signatures de Franck Kessié (AC Milan) et Andreas Christensen (Chelsea) semblent d'ores et déjà bouclées ce qui va permettre au Barça de se concentrer sur sa grande priorité, à savoir recruter un buteur de renom. Dans cette optique, les noms d'Erling Haaland et Robert Lewandowski reviennent avec insistance, tout comme celui de Mohamed Salah, qui semble toutefois désormais proche d'une prolongation à Liverpool. Mais Xavi a un autre dossier à ouvrir.

Xavi a trouvé le successeur d'Alba