Mercato : PSG, Real Madrid... Le Barça vend la mèche pour Kylian Mbappé !

Publié le 5 avril 2022 à 22h15 par D.M.

Au sein du FC Barcelone, le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid ne ferait plus le moindre doute, et ce malgré les dernières rumeurs sur une possible prolongation de contrat au PSG.

Prolongation ou départ ? Le feuilleton Kylian Mbappé n'a pas encore livré son dénouement. Interrogé sur son avenir après la rencontre face à Lorient, le joueur a annoncé qu'il n'avait pas encore pris sa décision. « Je n'ai pas fait mon choix. Je n'ai pas pris ma décision. Je réfléchis car il y a des nouveaux éléments, plein de choses et de nouveaux paramètres » a confié Mbappé au micro de Prime Vidéo . Mais le Barça, qui s'est renseigné sur la situation de l'international français ces derniers jours, affiche un avis tranché

Pour le Barça, Mbappé va aller au Real Madrid