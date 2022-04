Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouvel acteur s’invite dans le feuilleton Dembélé !

Publié le 5 avril 2022 à 20h15 par A.C.

Après le Paris Saint-Germain, un autre club semble pousser pour Ousmane Dembélé, dont le contrat avec le FC Barcelone se termine le 30 juin prochain.

Ou jouera Ousmane Dembélé la saison prochaine ? Après les différents échecs de cet hiver, un départ semblait inexorable pour l’ailier français. Mais en Catalogne l’espoir renait, puisque la presse assure qu’une prolongation est toujours possible. Le FC Barcelone semble en tout cas travailler en ce sens, puisque Mateu Alemany se serait rendu au Maroc pour rencontrer Moussa Sissoko, agent de Dembélé. Un voyage surprenant, puisque Sissoko ne semble pas du tout être apprécié au sein du Barça, où on l’accuse de tout faire pour pousser son joueur à rejoindre d’autres clubs comme le Paris Saint-Germain et certains parlent même d’un accord secret. Le PSG ne devrait toutefois pas être la seule inquiétude du FC Barcelone...

La Juventus veut tenter sa chance avec Dembélé