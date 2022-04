Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé veut soigner sa sortie...

Publié le 5 avril 2022 à 17h45 par A.C.

En fin de contrat, Kylian Mbappé semble déjà avoir pensé à tout pour son départ du Paris Saint-Germain.

Tout est relancé ! Alors que Kylian Mbappé semblait se diriger doucement mais surement vers un départ à la fin de son contrat, il a récemment commencé à revoir sa position. Nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’une prolongation avec le Paris Saint-Germain semble à nouveau possible, même s’il existe un accord de principe avec le Real Madrid. Des informations confirmées par Mbappé en personne, qui tout récemment a avoué ne pas encore avoir fermé la porte au PSG. « Rester au PSG, c’est possible ? Oui bien sûr. Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix » a expliqué Mbappé, en zone mixte. « Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper ». En Espagne, on ne semble pourtant pas croire en un changement de cap du clan Mbappé.

Rien n’a changé pour Mbappé