Mercato - PSG : Les révélations fracassantes de la presse espagnole sur Dembélé !

5 avril 2022

Directeur du football du FC Barcelone, Mateu Alemany aurait rencontré l'agent d'Ousmane Dembélé au Maroc. Mais malgré cette rencontre, les positions resteraient éloignées.

Le dossier Ousmane Dembélé figure en bonne place sur le bureau de Joan Laporta. Le président du FC Barcelone espérait boucler la prolongation de l'international français avant la fin de l'année 2021 et avait multiplié les rencontres avec son agent, Moussa Sissoko. Malheureusement pour lui, le représentant se montre exigeant, réclamant un salaire à la hauteur de son talent. En difficulté financière, la formation blaugrana n'a pas souhaité répondre favorablement aux demandes de l'agent et a fait tout son possible pour vendre Ousmane Dembélé lors du mois de janvier. Une manière d'éviter de le voir partir libre à la fin de la saison. Proche du PSG selon certains médias, le champion du monde 2018 est finalement resté au FC Barcelone. Une décision qu'a eu du mal à digérer Joan Laporta. Le dirigeant souhaitait le laisser en tribune jusqu'à la fin de son contrat, mais c'était sans compter sur l'intervention de Xavi, qui a finalement réussi à faire changer d'avis son président.

Dembélé voudrait rester à Barcelone

Interrogé il y a quelques jours sur la situation contractuelle d'Ousmane Dembélé, le président culé ne cachait pas son pessimisme. « Pour l'instant, pour nos besoins, nous n'avons pas de nouvelles qu'il veuille continuer. Je ne sais pas si son agent a été en contact avec lui, mais je ne pense pas, car il le saurait et, en principe, nous sommes concentrés sur cette dernière ligne droite du championnat pour essayer de faire un coup d'éclat et de le gagner. À la fin de la saison, je suppose qu'il y aura des discussions d'une manière ou d'une autre, mais dans le cadre des niveaux de salaire que nous avons fixés » confiait-il le 28 mars dernier. Depuis, le joueur aurait demandé à son agent de reprendre contact avec le Barça afin de trouver un accord. Même si certaines rumeurs évoquent un accord verbal avec le PSG depuis le mois de janvier, l'ailier privilégierait une prolongation de contrat. Après avoir renoué le contact ces derniers jours, Mateu Alemany s'est envolé au Maroc pour rencontrer Moussa Sissoko.

