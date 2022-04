Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme coup de gueule sur l’avenir de Sergio Ramos !

Publié le 6 avril 2022 à 5h00 par T.M.

Alors que Sergio Ramos n’a semble-t-il pas l’intention de quitter le PSG cet été, Jérôme Rothen a tenu à prévenir l’Espagnol.

L’été dernier, le PSG avait sauté sur l’occasion pour récupérer Sergio Ramos. Un gros coup qui a finalement viré au fiasco. En effet, cette saison, les apparitions de l’ancien du Real Madrid sont très rares, lui qui n’a pas été épargné par les blessures. De quoi susciter la colère des supporters. Et alors que certaines rumeurs étaient apparues à propos de l’avenir de Ramos et d’un possible départ cet été, il n’en serait finalement rien. L’Espagnol n’aurait pas envie de partir un an seulement après son arrivée dans la capitale française.

« Tais toi, reste au club et fais le job sur le terrain »