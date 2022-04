Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino est réclamé à Manchester United !

Publié le 6 avril 2022 à 4h30 par T.M.

Alors que le nom de Mauricio Pochettino revient sans cesse à Manchester United, l’actuel entraîneur du PSG peut compter sur l’appui de Wayne Rooney du côté des Red Devils.

Malgré un contrat jusqu’en 2023, Mauricio Pochettino ne devrait pas s’éterniser au PSG. Suite au fiasco en Ligue des Champions, l’Argentin est parti pour faire ses valises à l’issue de la saison. Et l’ancien entraîneur de Tottenham pourrait notamment faire son retour en Premier League où Manchester United le courtise depuis cet automne. Alors que Pochettino est perçu comme l’une des priorités des Red Devils pour remplacer Ralf Rangnick, cette option plait à beaucoup du côté d’Old Trafford.

« Si vous lui donnez du temps… »