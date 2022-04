Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un énorme coup de théâtre pour Marquinhos ? La réponse

Publié le 5 avril 2022 à 15h10 par D.M.

Malgré sa mauvaise passe au PSG, Marquinhos devrait bien prolonger son contrat avec le PSG. Les négociations avec son club sont à un stade avancé.

Marquinhos n'est plus que l'ombre de lui-même depuis la défaite du PSG en huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid. Le défenseur brésilien n'est pas au meilleur de sa forme et a, même, été remplacé par Sergio Ramos en cours de seconde période face à Lorient dimanche dernier. Un événement rare, qui illustre la perte de confiance du joueur. Aussi, certains de ses coéquipiers ne cacheraient pas leur doute en interne, en ce qui concerne sa capacité à rameuter les troupes dans des moments délicats.

Marquinhos va bien prolonger son contrat