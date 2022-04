Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C'est confirmé, une figure du projet McCourt va partir !

Publié le 5 avril 2022 à 14h30 par Dan Marciano

L'aventure touche à sa fin pour Alvaro Gonzalez. Le joueur espagnol, en froid avec ses dirigeants, devrait voir son contrat être résilié très prochainement.

En mai 2021, Alvaro Gonzalez apparaissait souriant devant les médias. Le défenseur espagnol prolongeait son contrat avec l'OM jusqu'en 2024 et apercevait, à travers cette signature, la confiance de ses dirigeants. Afin de remercier ses responsables, le joueur avait même accepté de baisser son salaire en août dernier afin d'enregistrer l'arrivée d'Amine Harit. Mais depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli, la situation d'Alvaro Gonzalez n'a fait qu'empirer. L'ancien de Villarreal a vu son temps de jeu fondre cette saison, jusqu'à être poussé vers la sortie lors du dernier mercato hivernal. Annoncé aux Girondins de Bordeaux ou en Liga, le défenseur, qui demeure une voix écoutée dans le vestiaire de l'OM, a décidé de rester à Marseille, malgré son rôle de doublure. Irrité par le comportement de ses supérieurs et se sentant trahi, Alvaro Gonzalez n'avait, toutefois, pas mâché ses mots lors d'un entretien accordé à As en février dernier : « Il ne s'agit pas d'une décision sportive, mais bien d'une décision du club qui voulait que je parte en janvier et je n'ai pas voulu. Je leur ai dit d'attendre jusqu'en juin, qui est un marché plus long et dans lequel plus d'options se présentent ». Mais le natif de Potes devrait plier bagages avant le début du mercato estival.

Alvaro Gonzalez va quitter l'OM