PSG - Clash : Pierre Ménès s’agace sur la polémique Sergio Ramos !

Publié le 5 avril 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que Sergio Ramos a essuyé des sifflets de la part du public du Parc des Princes dimanche soir pour son grand retour avec le PSG, Pierre Ménès condamne fermement cette attitude.

Dimanche soir, pour la réception du FC Lorient en championnat, le PSG a proposé un véritable festival offensif et s’est logiquement imposé (5-1). Mais cette soirée a également été marquée par le grand retour de blessure de Sergio Ramos, qui a remplacé Marquinhos à la 71e minute et faisait sa première apparition depuis plus de deux mois. Et alors que certains supporters du PSG n’ont pas hésité à siffler l’ancien défenseur emblématique du Real Madrid en raison de ses pépins physiques à répétition depuis son arrivée l’été dernier, Pierre Ménès a critiqué ce comportement sur son blog, Pierrot Le Foot .

« Il n’a pas mis un calibre sur la tempe des dirigeants »