Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour l'opération Marquinhos, tout est clair !

Publié le 6 avril 2022

En pleines discussions avec la direction du PSG pour la prolongation de son contrat, Marquinhos ne devrait pas voir le club de la capitale revenir sur sa décision en raison de sa mauvaise passe sportive.

Marquinhos pourrait-il finalement ne pas prolonger son contrat ? Alors que le défenseur brésilien est lié au PSG jusqu’en juin 2024, il a été récemment question de grandes discussions entre l’agent du capitaine du PSG et le comité de direction du Paris Saint-Germain pour rallonger le bail en question. Cependant, L’Équipe a révélé que les positions des deux parties n’étaient pas en accord au niveau de la rémunération de Marquinhos. De plus, les performances du patron de la défense du PSG sont plus mitigées depuis la déroute du Paris Saint-Germain au Santiago Bernabeu le 9 mars dernier.

La mauvaise passe de Marquinhos ne va rien changer !