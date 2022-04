Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a fixé la date de sa grande annonce !

Publié le 6 avril 2022 à 4h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait toutefois attendre le dénouement du championnat pour donner sa réponse concernant son avenir.

Comme révélé par le10sport.com, Kylian Mbappé n'écarte plus l'idée d'une prolongation au PSG. D'ailleurs, dimanche soir, il confirmait la tendance. « Rester au PSG, c’est possible ? Oui bien sûr. Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix. Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper », assurait-il en zone mixte après la rencontre. Daniel Riolo est également convaincu qu'il prolongera au PSG, mais que l'annonce devra attendre la fin de la saison.

Une annonce au mois de mai ?