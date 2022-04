Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Riolo prend une position radicale pour l'avenir de Dupraz !

Publié le 6 avril 2022 à 4h00 par A.M.

Ces derniers jours, la prolongation de Pascal Dupraz a grandement fait parler à l'ASSE. Mais pour Daniel Riolo, ce serait une très mauvaise idée.

Arrivé en fin d'année avec une mission claire, à savoir assurer le maintien de l'ASSE en Ligue 1, Pascal Dupraz avait rapidement annoncé que son aventure stéphanoise n'irait pas au-delà de son contrat qui s'achève en juin prochain. Toutefois, l'idée d'une prolongation a fait son chemin ces derniers jours, suscitant même certaines polémiques. Mais Jean-François Soucasse a rapidement tenu à mettre les choses au clair. « Si le sujet est déjà d’actualité, c’est faire une erreur donc je peux vous dire officiellement que la prolongation de Pascal n’est pas au cœur des sujets. Nous avons trop d’expérience pour l’aborder pendant une opération en cours », assurait le président exécutif de l'ASSE à RTL . Une déclaration qui devrait ravir Daniel Riolo qui n'a aucune envie de voir Pascal Dupraz rester chez les Verts.

Riolo fracasse Dupraz